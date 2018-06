Parma capofila del sistema Bios di formazione per la rete dell’emergenza

Come accade che un’insegnante possa essere capace di praticare le manovre di primo soccorso a un giovane studente durante una crisi cardiaca dopo uno sforzo in palestra? Quale caso vuole che una persona possa salvare la vita di un collega in arresto cardiocircolatorio?

Occorre che professionisti e cittadini, soprattutto se frequentano impianti sportivi, luoghi di grande ritrovo o, semplicemente, la strada, seguano corsi specifici di formazione. Prima di tutto però occorre che la cultura del soccorso sia disseminata, trasformandosi in una catena della sopravvivenza.

Il fulcro di un’iniziativa così complessa e specifica si chiama Parma. Capofila del sistema Bios in Italia, Parma richiama – grazie al riconoscimento del sistema come International Training Center di American Heart Association – i centri satelliti ospedalieri di Collegno e Pinerolo (Torino), Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto (Marche Area Vasta 5), Fano e Pesaro (Azienda Ospedaliera Ospedali riuniti Marche Nord), oltre a Croce rossa di Bologna e Fondazione Toscana Gabriele Monasterio (CNR di Pisa).

Una rete di 160 formatori tra medici e infermieri dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e degli altri ospedali che pratica la disseminazione del sapere e delle tecniche che, diffuse negli ospedali e sul territorio, contribuiscono ad aumentare in modo concreto le possibilità di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco.

Gian Luigi Gonzi, responsabile scientifico del centro Bios di Parma, che fa capo al Maggiore, e Antonella D’Errico, responsabile organizzativa dei corsi, insieme progettano e organizzano la formazione dei professionisti all’interno dell’Ospedale e dei cittadini che fanno parte, per esempio, delle associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche. Al loro fianco, Maria Rita Buzzi, responsabile amministrativo e tutto il comitato scientifico composto dai coordinatori dei vari corsi. “I risultati della formazione sul soccorso li vedo dalla mia postazione di medico che opera nell’anello finale della catena dei soccorsi, registrando una diminuzione dei pazienti che sopravvivono ad un arresto cardiaco, proprio perché una buona parte riceve un soccorso immediato adeguato”, spiega soddisfatto Gian Luca Gonzi, responsabile scientifico Bios e cardiologo con incarico di alta specialità per le ablazioni sulle aritmie complesse.

Sigle a parte, l’esperienza della formazione per il soccorso in caso di arresto cardiaco al Maggiore è iniziata già nel 2001 e con il riconoscimento del centro nel 2016 è iniziata la diffusione di corsi. “Da settembre, si torna a fare formazione ai professionisti amministrativi dell’Ospedale – dichiara Antonella D’Errico, all’indomani del workshop che ha richiamato in città almeno 150 tra medici, operatori e dirigenti dei cinque ospedali satelliti del sistema Bios che vede Parma capofila.

Ogni modulo è specifico per i diversi profili professionali: dai corsi base ai corsi avanzati per la gestione dell’arresto cardiaco dell’adulto, del bambino e del neonato. Il tempo dedicato alla formazione, a seconda del profilo, varia da un minimo di quattro ore a un massimo di sedici per i corsi avanzati e di simulazione ad alta fedeltà. Un sistema certificato da American Heart Association creato per avviare la rete nazionale per le emergenze cardiovascolari. Una catena di sopravvivenza che nasce da Parma e porta in Italia il sapere del soccorso.