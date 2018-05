Riabilitazione pediatrica all’avanguardia grazie ad Anmic

Grazie ad Anmic, l’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, la riabilitazione pediatrica dell’Ospedale Maggiore di Parma si arricchisce di un setting completo per il movimento autonomo del bambino con difficoltà di deambulazione. Saranno donati una carrozzina pediatrica superleggera di ultima generazione, e uno speciale dispositivo in grado di trasformare ogni sedia a rotelle manuale in una carrozzina elettrica: il Triride. Testimonial dell’evento sarà la campionessa mondiale paralimpica Giulia Ghiretti