Riconoscimento europeo all’Oncologia di Parma per l’attenzione verso le Cure Palliative

Il gotha dell’oncologia europea ha riconosciuto, per la quarta volta consecutiva dal 2006 ad oggi, l’Oncologia dell’Ospedale Maggiore di Parma quale Centro tra i più qualificati per l’integrazione delle migliori terapie dei tumori con le più efficaci cure palliative.

Il riconoscimento, consegnato durante il Congresso Annuale della Società Europea di Oncologia Medica di Monaco di Baviera, premia il lavoro svolto quotidianamente dall’equipe dell’Oncologia del Maggiore, rappresentata dal dottor Vittorio Franciosi, oncologo responsabile del Programma Interaziendale di Oncologia e referente per l’attuazione delle cure palliative in ospedale, che spiega come la valutazione si basi su 13 criteri rigorosi che seguono tre parole chiave: Oncologia, Integrazione, Cure Palliative.

L’Oncologia di Parma infatti ha dimostrato di erogare i più moderni trattamenti oncologici con l’utilizzo di farmaci, radioterapia e chirurgia e di attuare l’integrazione con tutte le realtà che garantiscono la continuità assistenziale dei pazienti e delle loro famiglie in ogni fase della malattia.

Spiega il dottor Franciosi: “Questo significa realizzare una rete che coinvolge i medici di famiglia, i centri di terapia del dolore, l’assistenza domiciliare, gli hospices e altri servizi che collaborano con l’Ospedale Maggiore”.

L’Oncologia Medica di Parma è stata capofila di un progetto sperimentale finanziato dalla Regione Emilia Romagna sulle cure simultanee in pazienti affetti da tumore del polmone, stomaco, pancreas e vie biliari, che ha coinvolto le oncologie di Parma, Vaio, Piacenza, Bologna e Ferrara e inoltre sostiene il progetto “CAPO” per l’assistenza a domicilio dei pazienti oncologici.