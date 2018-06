Salsomaggiore: al polo sanitario dell’Ausl attivo l’ambulatorio infermieristico

Ha aperto un nuovo ambulatorio al Polo sanitario dell’AUSL di via Roma, a Salsomaggiore. Si tratta dell’ambulatorio infermieristico, gestito dagli operatori del Nucleo di Cure Primarie e assistenza Domiciliare. Queste le prestazioni assicurate: dalle medicazioni di lesioni cutanee, a terapie iniettabili (esclusi i farmaci di fascia C), alla gestione dei cateteri venosi e vescicali, fino ad arrivare all’educazione sanitaria, compreso come effettuare l’auto-controllo della glicemia. L’ambulatorio è aperto il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 12.30 (tel.0524.581806). Per accedere, è necessaria la richiesta dei medici di famiglia di Salsomaggiore. Il servizio è gratuito. Il nuovo servizio è stato realizzato grazie al lavoro di confronto e

collaborazione tra il Distretto di Fidenza dell’AUSL, i medici di medicina generale e l’Amministrazione del Comune di Salsomaggiore