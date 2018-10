Salute mentale e farmaci: esperti a confronto

E’ indubbio che la scoperta degli psicofarmaci abbia consentito un significativo miglioramento delle cure. Ma il farmaco non deve essere necessariamente la prima e la sola scelta di cura. Inoltre, l'utilizzo degli psicofarmaci deve essere sempre oculato e appropriato con attenzione al rapporto rischi e benefici. Per ottenere risultati positivi, sono altrettanto importanti la partecipazione e l'adesione alle cure da parte del malato: è quindi sempre necessario il confronto tra professionista, assistito e suoi familiari.

Si parlerà di questo al seminario dal titolo “Del prendersi cura: i farmaci”, in programma martedì 16 ottobre alla Casa della Salute Parma centro, con inizio alle 14.

Nel corso dell’incontro, saranno presentati i risultati di alcuni percorsi di monitoraggio e verifica sull’uso di farmaci antipsicotici, per la cura della depressione e per il trattamento contro la dipendenza da alcol. Si tratta di audit realizzati negli ultimi due anni dai servizi dell’AUSL in collaborazione con i medici di famiglia, al fine di migliorare il trattamento farmacologico, alla luce delle evidenze scientifiche e delle linee guida.

Intervengono professionisti dell’AUSL dei servizi di salute mentale e del dipartimento farmaceutico interaziendale, medici di medicina generale. Alle 17.30 circa, le conclusioni sono affidate a Giuseppina Frattini, Direttore Sanitario dell’AUSL.

E’ un’iniziativa dell’Azienda USL di Parma organizzata nell’ambito della rassegna 2018 “La salute della Salute Mentale”.