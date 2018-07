Un’apparecchiatura alla pediatria d’urgenza grazie alla generosità della Profumeria Gianfranca

La Profumeria Gianfranca, coinvolgendo sedici fotografi amatoriali affiancati da professionisti dell’obiettivo in veste di tutor, ha realizzato un racconto per immagini della città dal titolo Parma come la vedi tu, con la precisa volontà di donare il ricavato di questo lavoro alla Pediatria generale e d’urgenza dell’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla” avendone apprezzato “la grande passione che sostiene quotidianamente il loro lavoro”. Grazie alla sensibilità di numerose persone che hanno dato il loro contributo è stata acquistata un’apparecchiatura per il reparto. Lo strumento verrà consegnato lunedì 9 luglio, ore 10,30 nella sala d’attesa della Pediatria d’urgenza (Pronto soccorso pediatrico)