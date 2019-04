Un regalo della Società dei Concerti all’Ospedale dei bambini divertimento in musica, alla scoperta dei fratelli Mozart

Erano tutti seduti in prima fila, protetti dalla vetrata del cavedio, i giovani pazienti dell’Oncoematologia pediatrica diretta dalla dottoressa Patrizia Bertolini. E non hanno perso una battuta dello spettacolo che si è svolto questa mattina nel cavedio dell’Ospedale dei bambini di Parma. Sharon Tomberli e Massimo Boschi, accompagnati da Iulia Relinda Ratiu al pianoforte, un pianoforte vero a mezza coda, hanno raccontato loro in modo divertente e rocambolesco la vita e le avventure di due fratellini accomunati da cuore, passione e un talento innato: Wolfgang Amadeus Mozart e la sorella Maria Anna. Perché in realtà, in famiglia, i geni erano due.

Wolfgang Amadeus universalmente e indiscutibilmente riconosciuto come uno dei geni assoluti della musica. Il suo nome e le sue note echeggiano nelle orecchie di milioni di persone in tutto il mondo. E la sorella maggiore, Maria Anna, una guida, una compagna, una consigliera, un’amica… e forse anche l’autrice di alcune opere che le convenzioni della società borghese hanno preferito attribuire al fratello. Un destino di fama intramontabile per uno, di oblio per l’altra.

Una produzione di Kaos Teatri portata all’Ospedale dei bambini dalla Società dei Concerti di Parma in collaborazione con l’insegnante di educazione musicale Marzia Fusi della Scuola in Ospedale.