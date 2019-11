sarà erika ferrari la nuova testimonial della linea golden yooga di panela

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Che il mattino abbia l'oro in bocca è ormai assodato: niente di meglio, quindi, che iniziare la propria giornata proprio con l'oro dei prodotti Golden Yooga di Panela, storica azienda piacentina specializzata nella produzione di alimenti biologici, vegani, cruelty free ed a chilometro zero. Proprio per questo motivo l'azienda, nata nel 1972 grazie al dottor Claudio Consoli, ha deciso di associare ai propri prodotti, nello specifico a quelli della linea Golden Yooga, l'ex atleta vegan Erika Ferrari, Direttore artistico della New Dance Club Asd di Noceto, in provincia di Parma. “Essendo vegana dal 2010 – spiega Erika, una donna eccezionalmente vitale ed istrionica, sempre sorridente, energetica e positiva –, sono anni che cerco prodotti sani ed adatti alle mie scelte alimentari e culturali e, nella mia ricerca, mi ero già imbattuta nei prodotti Panela, di cui apprezzavo particolarmente l'olio di cocco”... “Nel 2018, poi, alla fine di una masterclass di Aerial Hoop che avevo tenuto a Piacenza presso la Fitness Boutique di Paola Miretta – prosegue Erika che, solitamente, non riesce a stare ferma nello stesso posto per più di quattro ore –, mentre degustavamo una serie di prodotti Panela e ne decantavo le lodi, ho conosciuto una ragazza, Ambra Visconti, che ho poi scoperto essere la responsabile marketing e comunicazione dell'azienda piacentina...” “Pochi mesi dopo – chiosa Erika – Ambra mi ha chiesto se fossi interessata a divenire la testimonial della linea Golden Yooga di Panela e se avessi piacere di fare degli scatti nei quali alcuni prodotti Panela fossero associati a specifici āsana... Ho accettato immediatamente e con grandissimo entusiasmo! Per me era fantastico poter collaborare con persone che condividevano il mio stesso 'sentire', i miei princìpi, le mie idee...” Realizzato ad ottobre 2019, il fotografico ha già cominciato a girare sui profili social dell'azienda e già ora è possibile vedere in rete il primo scatto dello shooting, Erika nella posizione dell'Adho Mukha Svanasana, comunemente conosciuto come la posizione del Cane a testa in giù, una postura yoga in grado di distendere ed allungare la colonna vertebrale, alleviare i dolori alla schiena, allungare i muscoli delle spalle e rendere flessibili le caviglie. “Ora sia io che alcune delle mie giovanissime allieve – confessa Erika – siamo diventate addicted dei Golden-Yooga Candy, confetti dolci con curcuma e radice di zenzero in pezzi che, oltre ad essere buonissimi hanno un eccellente effetto antiemetico!” Non resta, quindi, che rimanere connessi con i profili social di Panela per scoprire il prossimo āsana di Erika, che dovrebbe essere pubblicato entro pochi giorni!