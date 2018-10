16 ottobre: incontro “Sicurezza alimentare e i Millenials di Parma

Martedì 16 ottobre, dalle ore 9 alle ore 11 nell’Aula K12 (plesso universitario di via Kennedy), si svolgerà l’incontro “Sicurezza alimentare e i Millenials di Parma”, in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione - World Food Day. Filippo Arfini, docente di Economia Agroalimentare e di Economia della Food Security del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Parma, e Nadia Monacelli, Direttore del CUCI-Centro Universitario per la Cooperazione Internazionale, si rivolgeranno agli studenti del corso “Food System” dell’Ateneo di Parma e agli studenti dell’Istituto Tecnico Agrario “Bocchialini” per discutere delle problematiche della sicurezza alimentare e di quanto essa venga percepita da chi è nato tra i primi anni Ottanta e l’anno 2000.