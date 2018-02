2 marzo: Olimpiadi della Matematica, al PalaCampus la Coppa Nash

Venerdì 2 marzo, alle ore 14, al PalaCampus di Parma (Campus Scienze e tecnologie, Parco Area delle Scienze), si svolgerà la Coppa Nash 2018, gara di matematica a squadre per gli studenti delle scuole superiori organizzata dal Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche dell’Università di Parma. Per il terzo anno consecutivo saranno ben 42 le squadre impegnate a Parma, che riempiranno totalmente il PalaCampus.

Inserita in un circuito di gare a squadre nell’ambito delle Olimpiadi della Matematica, la Coppa Nash qualifica le migliori squadre classificate per le semifinali e la finale nazionale delle Olimpiadi della Matematica, in programma a Cesenatico dal 4 al 5 maggio 2018.

In contemporanea ad essa si svolgono altre 34 gare in tutta Italia, per un totale di ben 735 squadre di 7 ragazzi impegnate con lo stesso testo. I testi hanno la particolarità di avere un'ambientazione ben specifica, e non essere solo “freddi” problemi di matematica. Quest'anno l'ambientazione sarà “MasterMath”, parodia del seguitissimo programma televisivo MasterChef.

All'organizzazione dell’evento collaborano docenti, assegnisti, dottorandi e studenti del Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche. La gara è sponsorizzata dal Progetto Lauree Scientifiche, dal Comune di Parma, dalla Protezione Civile di Parma, da Panini Comics e da Parmalat.

La gara sarà preceduta, nella mattinata, da varie iniziative divulgative, quali visite al museo del Teorema di Pitagora e un seminario divulgativo sul tema La topologia di Eulero: ponti, fumetti e palloni da calcio, basato sul fumetto Paperino e i ponti di Quackenberg, apparso su Topolino, a cui ha collaborato il docente del Dipartimento Alberto Saracco. Il fumetto contenente la storia sarà donato a tutti i partecipanti.

La gara di Parma è alla XVII edizione (in passato era chiamata Coppa Hilbert e poi Coppa Galois) ed è la gara matematica a squadre più antica d'Italia, nonché tradizionalmente una delle più grandi.

La gara di Parma attira scuole non dal solo bacino locale o emiliano-romagnolo ma anche da Lombardia, Liguria, Toscana e Veneto, con squadre provenienti da ben 19 diverse province. Campione in carica il Liceo Fermi di Cantù (CO)