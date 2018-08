4 settembre: scadenza iscrizioni per i corsi di Dottorato di ricerca

Ancora pochi giorni per iscriversi ai corsi di Dottorato di ricerca dell’Università di Parma. Il bando di concorso per l’ammissione al XXXIV ciclo scade infatti alle ore 13 del 4 settembre 2018.

L’Ateneo ha istituito per il XXXIV ciclo 21 corsi di dottorato, di cui 7 in convenzione con altre Università ed Enti di Ricerca. Nel complesso 18 sono i corsi di cui Parma è sede amministrativa e per i quali è stato pubblicato il bando di ammissione.

Sono 156 i posti messi a bando, di cui 144 coperti da borsa o da altra forma di sostegno equivalente; solo 12 i posti senza borsa. Considerevole l'aumento dei posti messi a bando: lo scorso anno erano infatti 135, di cui 115 coperti da borsa o da altra forma di sostegno equivalente e 20 senza borsa.

Per il XXXIV ciclo 79 borse sono finanziate interamente dall’Università di Parma (con fondi Ministeriali di Ateneo e dei Dipartimenti), 16 sono cofinanziate da Fondazione Cariparma,31 da Enti e Aziende e altre università, 11 le borse regionali nell’ambito del piano Alte competenze, 7 i posti di Dottorato industriale, che testimoniano il collegamento tra ricerca e imprese (inoltre 1 posti è previsto in alto apprendistato, 1 è riservato a un assegnista e 4 a borsisti di stati esteri iscritti a specifici programmi di mobilità).

Corsi di Dottorato con sede amministrativa presso l’Università di Parma

Biologia Evoluzionistica ed Ecologia (in convenzione con Università Ferrara e Università di Firenze)

Biotecnologie e Bioscienze

Economia & Management dell'Innovazione e Sostenibilità (in convenzione con Università di Ferrara)

Fisica

Ingegneria Civile e Architettura

Ingegneria Industriale

Medicina Molecolare

Psicologia

Scienza e Tecnologia dei Materiali (corso in convenzione con il C.N.R. – Consiglio Nazionale delle Ricerche e con l’Università di Capetown - Sudafrica)

Scienze Chimiche

Scienze degli Alimenti

Scienze del Farmaco, delle Biomolecole e dei Prodotti per la Salute

Scienze della Terra

Scienze Filologico-Letterarie, Storico-Filosofiche e Artistiche

Scienze Giuridiche (in convenzione con Università di Modena e Reggio Emilia)

Scienze Mediche e Chirurgiche Traslazionali

Scienze Medico-Veterinarie

Tecnologie dell’Informazione

Corsi di Dottorato in convenzione con sede amministrativa presso altri atenei

Automotive Engineering for Intelligent Mobility – Automotive per una Mobilità Intelligente (sede amministrativa: Università di Bologna)

Matematica (sede amministrativa: Università di Modena e Reggio Emilia)

Neuroscienze (sede amministrativa: Università di Modena e Reggio Emilia)

Per i bandi di concorso di questi corsi è necessario fare riferimento alla sede amministrativa.

Per le modalità di iscrizione e le procedure di ammissione i candidati dovranno attenersi a quanto indicato nel bando e nelle schede dei singoli corsi di dottorato allegate al bando stesso.