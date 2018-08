6 settembre – 23 ottobre: incontri in preparazione del Job Day dell’Università di Parma

Dal 6 settembre al 23 ottobre, 8 incontri informativi sulla stesura del curriculum e sulla preparazione al colloquio di lavoro, in vista del Job Day dell’Università di Parma in programma per il 24 ottobre. Il ciclo d’appuntamenti è organizzato dal Servizio orientamento al lavoro dell’Università di Parma e da ER.GO - Azienda regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell’Emilia-Romagna,in collaborazione con la U.O. Placement e rapporti con le imprese dell’Ateneo.

Gli incontri si terranno dalle 9.30 alle 12.30 il 6, 13, 20 e 27 settembre e il 4, 11, 18 e 23 ottobre negli Uffici ER.GO di Parma, in vicolo Grossardi 4 (3°piano). La sede potrebbe subire variazioni in base al numero dei partecipanti; nel caso sarà comunicata la nuova sede alcuni giorni prima.

Relatrice sarà Clementina Moscatelli, orientatrice di ER.GO, che affronterà due temi: “Il curriculum vitae e lettera di presentazione: come prepararli in modo efficace” e “Il colloquio di lavoro: come affrontarlo”

L’iscrizione è obbligatoria: ci si iscrive dal sito di ER.GO, a questo link.

Nell'impossibilità di partecipare, si prega di darne comunicazione all'indirizzo mail orientamento.parma@er-go.it