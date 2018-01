Al Campus scuola internazionale sullo studio delle proteine con spettroscopia di fluorescenza

Si terrà da mercoledì 7 a venerdì 9 febbraio, nel Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco dell’Università di Parma, al Campus Scienze e Tecnologie, la European COST ACTION Training School: Advanced Fluorescence Methods to explore Dynamics and Mechanism of Molecular Machines dedicata ai metodi più avanzati per lo studio delle proteine mediante spettroscopia di fluorescenza.

La scuola, a cui parteciperanno 13 giovani ricercatori europei, ha come docenti prestigiosi scienziati internazionali (i proff. Claus Seidel, Fraser MacMillan e Thomas Stochner) e professori e ricercatori dell’Ateneo di Parma (Stefano Bettati, Cristiano Viappiani, Barbara Campanini, Luca Ronda, Stefania Abbruzzetti, Serena Faggiano, Samanta Raboni e Mirca Lazzaretti).

L’evento è organizzato dal prof. Andrea Mozzarelli e dalla dott.ssa Serena Faggiano, del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco dell’Università di Parma, e dal prof. Claus Seidel, della Heinrich-Heine-Universitaet di Duesseldorf, membri della COST ACTION CM1306 Understanding Movement and Mechanism in Molecular Machines.

La scuola prevede un intenso programma con lezioni ed esercitazioni sui più avanzati metodi per lo studio delle proteine mediante spettroscopia di fluorescenza. La parte teorica è aperta alla partecipazione di studenti, dottorandi e ricercatori dell’Ateneo.