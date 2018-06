Concorso di idee per la creazione del logo “Parma Città Universitaria”

Scade il 15 luglio alle ore 12 il concorso di idee per la creazione del logo del progetto “Parma Città Universitaria”, che prevede un ciclo di convegni nel prossimo autunno per presentare agli studenti e alla cittadinanza le azioni dell’Ateneo e del Comune di Parma finalizzate a rendere Parma una città sempre più a misura di studente universitario.

Possono partecipare al concorso di idee gli studenti dell’Università di Parma iscritti ai corsi di laurea triennale in Comunicazione e Media contemporanei per le industrie creative e Scienze dell’Architettura e al corso di laurea magistrale in Architettura. È possibile partecipare singolarmente o in gruppo. Il logo sarà utilizzato per ogni attività del progetto “Parma Città Universitaria”, ora e in futuro, e potrà essere riprodotto sia su supporti cartacei che web.

La Commissione giudicatrice sarà formata da due rappresentanti del Comune di Parma e tre dell’Ateneo. La proclamazione del vincitore avverrà entro lunedì 23 luglio 2018, mentre la premiazione avverrà nel corso della conferenza stampa di presentazione del progetto prevista a settembre 2018. La referente dell’iniziativa è la prof.ssa Chiara Vernizzi, Delegata del Rettore per l’Orientamento.