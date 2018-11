Contributi per studenti svantaggiati: pubblicato il bando di Fondazione Intesa Sanpaolo e Università

È stato pubblicato sul sito web dell’Università di Parma il bando di concorso istituito dalla Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus in collaborazione con l’Ateneo per l’assegnazione di contributi a favore di studenti dell’Università di Parma che si trovino in condizioni di svantaggio fisico, psichico, sociale o familiare o in difficoltà economica.

Il bando scade venerdì 11 gennaio 2019.

I contributi, di importo compreso tra 1.500 e 3.000 euro, potranno essere richiesti da chi si trova nelle seguenti condizioni:

a) studenti con basso reddito o che si siano venuti a trovare in gravi situazioni economiche per un notevole aumento delle spese sostenute o per una notevole diminuzione del reddito a disposizione (disoccupazione, cassa integrazione, fallimento, licenziamento, forte indebitamento, morte del soggetto principale percettore di reddito, ecc., con riferimento ai componenti dell’intero nucleo familiare);

b) malattie gravi e invalidità che abbiano colpito lo studente o uno o più familiari;

c) incidenti, interventi chirurgici, cure riabilitative costose, necessità di assistenza continua, anche per un membro del nucleo familiare;

d) studenti stranieri con lo status di rifugiati;

e) altre situazioni di svantaggio aventi particolare rilievo.

Potranno presentare domanda:

gli studenti regolarmente iscritti nell’anno accademico 2018/2019 a un corso di laurea triennale o a un corso di laurea magistrale a ciclo unico dal 2° anno di iscrizione fino al 1° anno fuori corso e che abbiano un indicatore ISEE non superiore a 23.000 euro

gli studenti regolarmente iscritti nell’anno accademico 2018/2019 a un corso di laurea magistrale dal 1° anno di iscrizione fino al 1° anno fuori corso e che abbiano un indicatore ISEE non superiore a 23.000 euro.

Ulteriori requisiti di ammissione e modalità di presentazione delle domande sono indicati nel bando di concorso