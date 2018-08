Dal 3 settembre le iscrizioni alla laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche

Saranno aperte da lunedì 3 settembre (ore 8) a martedì 2 ottobre (ore 12) le iscrizioni al test di ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche dell’Università di Parma. Il bando di ammissione con tutte le informazioni su posti, modalità di accesso e formazione delle graduatorie è pubblicato sul sito web di Ateneo.

30 i posti disponibili. Per iscriversi al test occorre presentare domanda esclusivamente on line attraverso il sito web di Ateneo, cliccando dalla home page www.unipr.it sul banner “Iscrizioni on line” www.unipr.it/iscrizioni.

La prova di ammissione è in programma per venerdì 26 ottobre. La convocazione dei candidati è alle 9, l’inizio della prova alle 11. L’aula è ancora da definire: sarà resa nota con un avviso pubblicato sulla pagina web https://mc.unipr.it/it/didattica/ammissioni.