Food, delegazione tedesca “studia” l’Università di Parma

Il 26 e il 27 settembre una delegazione della prestigiosa fondazione tedesca “Studienstiftung des Deutschen Volkes” sarà in visita all’Università di Parma per approfondirne il lavoro sul food tra economia e nutrizione. Gli ospiti della “Studienstiftung”, la più grande e antica istituzione tedesca per il sostegno agli studenti e ai dottorandi meritevoli, saranno accompagnati in Ateneo da Filippo Arfini, docente di Economia agroalimentare al Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali e presidente del Corso di laurea magistrale in Gestione dei sistemi alimentari di qualità e della gastronomia.

Il gruppo di ospiti tedeschi, composto da15studenti più un coordinatore, sta lavorando a un progetto di ricerca intitolato“La Food Valley italiana - Il patrimonio immateriale della dieta mediterranea tra salvaguardia della tradizione e massimizzazione del profitto”, con l’obiettivo di esaminare l’influenza reciproca dell’ambito alimentare con la politica, l’economia, l’ambiente e la cultura, a livello sia locale sia nazionale.

Per l’occasione sono stati organizzati dall’Università di Parma due seminari di approfondimento.

Il primo, “The Italian Food Valley: The proposal of UNIPR for the future agri-food managers, bio-economists and gastronomes”,è organizzato dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali in collaborazione con la “Studienstiftung” ed è in programma per mercoledì 26 settembre alle 9 nell’Aula C della sede del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali (via Kennedy, 6).

Il secondo, “The Italian Food Valley: The heritage of the Mediterranean diet between safeguarding tradition, sustainability and economic value”, è organizzato dalla Scuola di Studi Avanzati in Alimenti e Nutrizione del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco in collaborazione con la “Studienstiftung”, e si terrà giovedì 27 settembre alle 14al Campus Scienze e Tecnologie (Aula A - Plesso Aule delle Scienze)