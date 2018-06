“Food Sciences for Innovation and Authenticity”: immatricolazioni aperte per il nuovo corso magistrale

– Sono aperte fino al 17 luglio le immatricolazioni al nuovo corso di laurea magistrale “Food Sciences for Innovation and Authenticity”, tra le novità dell’offerta formativa 2018-2019 dell’Università di Parma.

Un corso all’avanguardia, che rafforza ulteriormente l’offerta dell’Ateneo nel “food”: ambito sul quale l’Università di Parma punta a consolidare il proprio status di punto di riferimento non solo regionale, forte anche della collocazione al centro della Food Valley.

Il corso di laurea magistrale “Food Sciences for Innovation and Authenticity”, interamente erogato in lingua inglese e coordinato per l’Università di Parma dal Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco, è organizzato con la Libera Università di Bolzano (sede amministrativa) e l’Università di Udine, in cooperazione con l’University College Cork(Irlanda) e la Technical University of Munich (Germania).Mira a formare professionisti altamente qualificati nel settore delle scienze alimentari, in grado di far fronte alle sfide emergenti del sistema alimentare collegate a demografia, cambiamenti ambientali, globalizzazione, nuovi progressi scientifici e tecnologici. I laureati potranno ricoprire una vasta gamma di posizioni nelle industrie alimentari (dalla gestione dei processi alimentari alla ricerca e sviluppo, dalla progettazione e sviluppo di processi e prodotti innovativialla certificazione e autenticazione di processi e prodotti), nella grande distribuzione,nella ricerca pubblica e privata, nell’istruzione (nelle istituzioni, negli organismi professionali e tutti i campi in cui è esercitata la professione), nelle pubbliche amministrazioni.

Ulteriori informazioni e procedure d’iscrizione sul sito della Libera Università di Bolzano.

Sono già aperte anche le iscrizioni al test di ammissione del corso di laurea magistrale “Trade e consumer marketing”: il periodo per la presentazione delle domande per la prima sessione si chiude il 10 luglio, il test si svolgerà alle 9 del 18 luglio.

L’elenco completo degli 86 corsi dell’Università di Parma è visibile sul sito web di Ateneo