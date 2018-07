Il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia gestirà il servizio di tesoreria dell’Università di Parma. Nella giornata di oggi, presso la Sede dell’Università, il Rettore dell’Ateneo Paolo Andrei e il Vice Direttore Generale del Gruppo Bancario Roberto Ghisellini hanno siglato l’accordo quinquennale che aggiunge alla classica convenzione di tesoreria tanti altri vantaggi sotto il profilo della formazione, dell’inserimento al mondo del lavoro e dei servizi per studenti e dipendenti dell’Università.

Oltre alla gestione completamente informatizzata dei flussi di tesoreria e cassa, il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, infatti, fornirà agli oltre 25mila studenti iscritti all’Ateneo la Student Card: uno strumento innovativo che offre l’opportunità di unire in un’unica carta le funzioni di badge identificativo - per consentire l’accesso agli spazi universitari - e le funzionalità della carta di pagamento bancaria. La card potrà essere gestita on line con la possibilità di attivare servizi a valore aggiunto grazie alla piattaforma Vesti la tua Carta, adottata per la prima volta in Europa dal Gruppo Bancario CA Italia e Mastercard. La Card, a partire da fine anno, sostituirà progressivamente quella già attualmente in possesso degli studenti e potrà essere sottoscritta anche dai dipendenti dell’Ateneo.

«Università di Parma e Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia sono già legati grazie a una convenzione firmata un paio di anni fa – ha spiegato il Rettore Paolo Andrei - che formalizzava una collaborazione attiva da tempo. Ora, con l’aggiudicazione della tesoreria, il rapporto si consolida ulteriormente; e noi ne siamo lieti, anche perché nell’accordo alle più tradizionali attività di tesoreria si affiancano altri servizi di rilievo: dalla Student Card, la tessera identificativa dei nostri studenti, che permette loro di iscriversi agli esami e di accedere agli spazi e ai servizi dell’Ateneo, alle occasioni di formazione e orientamento che Università e Banca metteranno a punto insieme. Un “pacchetto” importante, dunque, con un partner di assoluta affidabilità: avviamo questa nuova fase di collaborazione sotto i migliori auspici». «L’Università di Parma – ha dichiarato Roberto Ghisellini, Vice Direttore Generale del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia – è un Ateneo dall’importante tradizione, riconosciuto in Italia e nel mondo. Il nostro Gruppo, player bancario internazionale con solide radici nel territorio, è orgoglioso di rafforzare con questo accordo un percorso intrapreso già nel 2016. Abbiamo voluto dare a questa convenzione un carattere innovativo sviluppando idee che offrono vantaggi reali a studenti e dipendenti dell’Università. Anche in questo caso confermiamo con i fatti l’attenzione per il cliente e per le nuove generazioni con servizi in chiave digitale ma anche con concrete opportunità per il futuro dei ragazzi».

In coerenza con i valori del Gruppo Bancario, la formazione rappresenta uno degli elementi di maggiore rilevanza dell’intesa. Università e Banca promuoveranno iniziative di orientamento al lavoro, mentre ad alcuni “talenti” dell’Ateneo verrà offerta l’opportunità di una visita in azienda nell’ottica di conoscere il lavoro bancario in un Gruppo che ha fatto dell’innovazione uno dei propri tratti distintivi. Sono previsti inoltre appositi tirocini stabiliti con l’Ateneo per studenti e neolaureati della durata di 6 mesi nelle strutture del Crédit Agricole in Italia.

A ciò si aggiungono il Digital hackathon, laboratorio di didattica per un gruppo di 40-60 studenti che si “sfideranno” con l’obiettivo di realizzare idee innovative e il relativo progetto di business, e il coinvolgimento dei manager del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, che terranno lezioni sulle loro esperienze professionali nonché sessioni formative sutematiche di educazione finanziaria quali l’applicazione dei principi finanziari, argomenti di attualità e trend di settore. L’accordo comprende poi una serie di vantaggi nell’ambito dei servizi bancari che saranno erogati dal Gruppo Bancario CA Italia per studenti e dipendenti di UNIPR quali conto corrente on line a zero spese, polizze assicurative, prestiti personali, mutui casa.

Per i dipendenti dell’Ateneo, inoltre, saranno disponibili anche un servizio di noleggio autovetture a lungo termine e, per coloro che hanno figli dai 13 ai 17 anni la possibilità di sfruttare le innovazioni di BankMeApp, l’applicazione che permette di inviare denaro ai figli attraverso il sistema Jiffy, e aiuta i teenager ad organizzare i propri obiettivi di risparmio in un salvadanaio virtuale.