Il professor Andrea Summer dell’Università di Parma ospite a Linea Verde

Il professor Andrea Summer, docente di Zootecnica Speciale presso il Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie dell’Università di Parma, interverrà nella puntata di "Linea Verde va in Città" che andrà in onda il prossimo sabato 3 febbraio alle ore 12.20 su RaiUno. Nella puntata girata a Ravenna il prof. Summer parlerà di particolari varianti delle proteine del latte. Ulteriori anticipazioni si possono trovare qui. La nuova edizione di Linea Verde, il programma di Rai1 che da oltre mezzo secolo racconta l’agricoltura italiana e le sue eccellenze, va in onda con il doppio appuntamento del sabato e della domenica. Nella puntata del sabato accanto al nostro docente ci sarà la conduttrice Chiara Giallonardo.La puntata di sabato scorso di Linea Verde ha interessato 2.200.000 spettatori con il 14,44% di share.