Università: incontri gratuiti di preparazione ai test nazionali

Anche quest’anno l’Università di Parma offre incontri gratuiti rivolti agli studenti che per l’anno accademico 2018-2019 intendono partecipare alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nazionale.

Per partecipare agli incontri è necessario iscriversi, compilando i seguenti form online che saranno aperti da mercoledì 11 luglio alle ore 9 a venerdì 10 agosto alle ore 12:

https://www.unipr.it/node/20880 per i corsi di area medico-sanitaria

https://www.unipr.it/node/20881 per il corso di Architettura Rigenerazione Sostenibilità



CORSI DI AREA MEDICO-SANITARIA: 23-31 AGOSTO 2018

Gli studenti interessati ai test per l’ammissione ai corsi di Professioni sanitarie, Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e Medicina Veterinaria per l’anno accademico 2018-2019 potranno partecipare gratuitamente, dal 23 al 31 agosto 2018, ad alcune lezioni (in allegato il programma), che forniranno un inquadramento sui contenuti essenziali delle principali discipline oggetto delle prove di ammissione e sulle modalità di svolgimento dei test. Le lezioni saranno tenute da alcuni docenti dei Dipartimenti di Medicina e Chirurgia, Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche e Scienze Medico-Veterinarie e si terranno nelle Aule Nuove dell’Ospedale Maggiore, in via Gramsci 14.

Per gli studenti che provengono da fuori sede, ER.GO - Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori mette a disposizione un certo numero di alloggi nella Residenza universitaria Volturno, in via Rossellini 1, al costo di 140 euro per l’intero periodo 22-31 agosto. La domanda dovrà essere presentata, inviando una e-mail con i propri dati personali, al sito istituzionale www.er-go.it, ERGO RISPONDE/SCRIVICI, con l’intestazione “Corso di preparazione Università di Parma – Richiesta Alloggio”. Le domande verranno accolte fino ad esaurimento dei posti: lo studente riceverà comunque una e-mail, sia in caso di disponibilità (con le indicazioni del pagamento), sia in caso di indisponibilità.

Per informazioni: dott.ssa Rosa Simonetti, e-mail: rsimonetti@er-go.it

SCIENZE DELL’ARCHITETTURA: 3 SETTEMBRE 2018

Per gli studenti interessati al test di Architettura Rigenerazione e Sostenibilità si terrà un incontro di informazione e orientamento (in allegato il programma) lunedì 3 settembre, dalle ore 10 alle ore 13, nell’Aula A della Sede Didattica di Ingegneria - Campus Scienze e Tecnologie - Parco Area delle Scienze 69/A. L’incontro sarà tenuto da alcuni docenti del Dipartimento di Ingegneria e Architettura.

Per informazioni relative alla didattica dei corsi:

· prof. Stefano Grolli, e-mail stefano.grolli@unipr.it (per il corso di lezioni relative all’area medico-sanitaria)

· prof.ssa Eva Coisson, e-mail eva.coisson@unipr.it (per l’incontro relativo ad Architettura Rigenerazione e Sostenibilità)

Per informazioni amministrative su entrambi i corsi: e-mail orienta@unipr.it