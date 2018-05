Incontri per laureandi e laureati con Marchesini Group, Sea Vision e Gruppo Pizzarotti

L’U.O. Placement e rapporti con le Imprese dell’Università di Parma organizza due incontri con importanti aziende per favorire l’accesso dei laureati e laureandi al mondo del lavoro. Gli incontri si svolgeranno al Centro Congressi Sant’Elisabetta al Campus Scienze e Tecnologie.

Lunedì 4 giugno, alle ore 10, saranno presenti Marchesini Group, leader nella fornitura di linee complete e macchine per il confezionamento di prodotti farmaceutici e cosmetici, e Sea Vision, società del gruppo Marchesini, specializzata nella creazione di sistemi di visione e ispezione utilizzati per il controllo qualità e nell’anticontraffazione dei farmaci.

L’incontro si rivolge a laureandi e laureati dei Corsi di laurea magistrale in:

Ingegneria meccanica,

Ingegneria Informatica, Communication Engineering

Ingegneria Gestionale

Matematica

Per partecipare: www.unipr.it/jobeventi

Invio CV: risorse.umane@marchesini.it

Martedì 5 giugno, dalle ore 9 alle ore 13, appuntamento con il Gruppo Pizzarotti, un’eccellenza italiana che lavora in tutto il mondo, oggi tra le prime quattro imprese di costruzioni italiane.

L’incontro è rivolto a studenti e laureati delle lauree magistrali in Ingegneria Civile.

Successivamente alla presentazione aziendale seguiranno colloqui conoscitivi a cura dell’Area Risorse Umane. Si raccomanda di presentarsi con copia del cv.

Per iscriversi: www.unipr.it/jobeventi

Per informazioni rivolgersi alla segreteria organizzativa UO Placement e rapporti con le Imprese cvplacement@unipr.it.