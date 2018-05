L’Università di Parma accoglie la delegazione dalla Chinese University di Hong Kong

Nei giorni scorsi il Rettore dell’Università di Parma Paolo Andrei ha accolto una delegazione proveniente dalla prestigiosa Chinese University of Hong Kong - CUHK.

La delegazione, guidata dal prof. Francis Chan, Preside della Facoltà di Medicina, era formata da:

• Prof. Paul Chan, Chairman, Department of Microbiology, Faculty of Medicine, CUHK

• Prof. Henry Chan, Director, Office of Global Engagement, Faculty of Medicine, CUHK

• Prof. Siew Ng, Professor, Department of Medicine and Therapeutics, Faculty of Medicine, CUHK

• Prof. Simon Ng, Professor, Department of Surgery, Faculty of Medicine, CUHK

• Prof. Vivian Lee, Professor, School of Pharmacy, Faculty of Medicine, CUHK

• Ms Margaret Cheung, Faculty Secretary, Faculty of Medicine, CUHK

• Ms Monique Wong, Executive Officer, Office of Global Engagement, Faculty of Medicine, CUHK

La delegazione ha visitato il nostro Ateneo sulla base delle collaborazioni già attive con i Dipartimenti di Scienze degli Alimenti e del Farmaco e di Medicina e Chirurgia.

Oltre al Rettore, per l’Ateneo di Parma erano presentii professori Gabriele Costantino e Alessandra Rossi, Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco, Lorella Franzoni, Francesco Di Mario e Carmelo Scarpignato, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, e il dott. Alessandro Bernazzoli, Responsabile Unità Operativa Internazionalizzazione.

Successivamente alla visita del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco ed all’incontro di benvenuto, avvenuto nella Sala del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, nel pomeriggio il Preside della Facoltà cinese ha tenuto una lezione su “Diagnosis & Management of UGIB and NSAID GI Injury” e “Management of HelicobacterpyloriInfection: European versus Asian Guidelines” presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia.

Tutti i partecipanti all’incontro hanno manifestato il fermo intento di sottoscrivere un accordo di collaborazione internazionale che consenta sia lo scambio di studenti, ricercatori e docenti che l’intensificazione delle attività di ricerca di comune interesse