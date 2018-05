Nido d'infanzia Le Nuvole: 472 mila euro per il miglioramento sismico

Continua l'impegno del Comune per il miglioramento dell'edilizia scolastica. L'Amministrazione ha stanziato 472 mila euro per dare seguito al progetto esecutivo relativo al miglioramento sismico ed all'efficientamento energetico del nido d'infanzia Le Nuvole. Via libera della Giunta al progetto esecutivo, su proposta dell'assessorato ai Lavori Pubblici, guidato da Michele Alinovi, ed in sinergia con l'assessorato alla scuola, guidato da Ines Seletti.

Il progetto di miglioramento sismico è stato concepito in due stralci per non interrompere l’attività didattica. Il primo stralcio si è concluso nel 2017 con interventi di miglioramento sismico pari a 400 mila euro e con la realizzazione degli elementi fondanti (micropali e strutture di basamento).

Per il secondo stralcio, che verrà realizzato a carico di Parma Infrastrutture Spa, gli interventi riguardano principalmente alla conclusione degli interventi di miglioramento sismico in particolare si procederà all’allargamento e al rinforzo dei pilastri interni della struttura, alla realizzazione dei setti e delle velette perimetrali esterne e verranno eseguiti interventi si vincolismo sugli elementi di copertura.

Verranno eseguite anche tutte le opere volte al miglioramento delle prestazioni di resistenza al fuoco, nonché la realizzazione di una nuova facciata esterna isolata per l’efficientamento energetico dell’edificio con l’inserimento di un isolante.

Le opere interesseranno anche l’interno dell’edificio con a sostituzione dei controsoffitti esistenti con nuovi controsoffitti con Euroclasse al fuoro A1, verranno tinteggiati tutti i locali con il primo metro trattato a smalto e verranno sostituiti i corpi illuminanti con nuovi elementi a basso consumo energetico.

Verranno completati i marciapiedi e la pavimentazione dei due stradelli di accesso, verranno realizzate pensiline di accesso.

Verrà sistemata l'area verde in modo da creare un giardino fruibile ed utile ai bambini.