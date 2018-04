Oltre 5.800 visitatori all’Open Day: grande successo dell’evento dell’Università di Parma per le future matricole

Oltre 5.800 visitatori. Il Salone “Studiare a Parma. L’Università in Open Day” dedicato alle lauree triennali e magistrali a ciclo unico ha chiuso la 25° edizione con numeri eccellenti.

Oltre 5.800 dunque le presenze nella Sede Centrale dell’Università di Parma: studenti, famiglie, intere scolaresche e docenti hanno affollato le presentazioni e gli stand e hanno raccolto informazioni sui 46 corsi di studio triennali e magistrali a ciclo unico e sui servizi offerti dall’Ateneo.

Il Salone dell’Università di Parma ha attirato tanti studenti della città e dei territori limitrofi, ma ci sono stati visitatori da più lontano, anche dalla Puglia e dalla Sicilia; merito del passaparola, del canale amicale che ha trasmesso il prestigio e la validità degli studi presso l’Ateneo, nonché della fama di Parma come città vivibile e con un’alta qualità della vita.

Il numeroso pubblico che ha seguito nel corso delle tre giornate le presentazioni dei 46 corsi di studio in diretta streaming ha confermato l’interesse anche a distanza per l’evento: oltre 2.650 le persone che complessivamente hanno seguito le dirette, con una crescita del 35% rispetto all’edizione del 2017. I video delle presentazioni resteranno visibili anche successivamente all’evento sul canale YouTube dell’Università di Parma.

Il 17 luglio apriranno le immatricolazioni online agli 86 corsi di studio triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico offerti dall’Università di Parma, con modalità che verranno rese note nelle prossime settimane. Si raccomanda nel frattempo ai futuri studenti di effettuare la registrazione sul sito di ateneo all’indirizzo www.unipr.it/registrazione, in modo da concludere poi il processo di immatricolazione nel più breve tempo possibile.

L’Università di Parma dà quindi appuntamento per l’Open Day per le Lauree Magistrali per martedì 17 aprile, dalle ore 10 alle 18, sempre nella Sede Centrale dell’Università di Parma, in via Università 12. Il programma completo dell’evento è disponibile all’indirizzo web: http://openday.unipr.it/lauree-magistrali/

IL PROGRAMMA DELL’OPEN DAY DELLE LAUREE MAGISTRALI DI MARTEDI’ 17 APRILE

AULA MAGNA (piano terra)

10:30 – 10:55 Programmazione e gestione dei servizi sociali

11 – 11:25 Relazioni internazionali ed europee

11:30 – 11:55 Scienze infermieristiche ed ostetriche

12 – 12:25 Psicobiologia e neuroscienze cognitive

12:30 – 12:55 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate

13 – 13:25 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche

14 – 14:25 Storia e critica delle arti e dello spettacolo

14:30 – 14:55 Giornalismo e cultura editoriale

15 – 15:25 Lettere classiche e moderne

15:30 – 15:55 Lingue, culture, comunicazione

16 – 16:25 Filosofia

16:30 – 16:55 Progettazione e coordinamento dei servizi educativi

17 – 17:25 Psicologia dell’intervento clinico e sociale

17:30 – 18 Crediti liberi di partecipazione di Ateneo (per attività sportive, sociali, culturali e artistiche)

AULA FILOSOFI (piano terra)

10:30 – 10:55 Amministrazione e direzione aziendale

11 – 11:25 Finanza e risk management

11:30 – 11:55 International business and development

12 – 12:25 Trade e Consumer Marketing

12:30 – 12:55 Architettura

13 – 13:25 Le opportunità di studio all’estero

13:30 – 13:55 Ingegneria civile

14 – 14:25 Ingegneria per l’ambiente e il territorio

14:30 – 14:55 Ingegneria gestionale

15 – 15:25 Ingegneria degli impianti e delle macchine dell’industria alimentare

15:30 – 15:55 Ingegneria meccanica

16 – 16:25 Communication engineering

16:30 – 16:55 Ingegneria informatica

17 – 17:25 Ingegneria elettronica

17:30 – 17:55 Advanced Automotive Electronic Engineering – Advanced Automotive Engineering

AULA B (primo piano)

10:30 – 10:55 Ecologia ed etologia per la conservazione della natura

11 – 11:25 Scienze e tecnologie geologiche

11:30 – 11:55 Scienze e tecnologie per l’ambiente e le risorse

12 – 12:25 Biologia e applicazioni biomediche

12:30 – 12:55 Scienze biomolecolari, genomiche e cellulari

13 – 13:25 Biotecnologie genomiche, molecolari e industriali

14 – 14:25 Scienze e tecnologie alimentari

14:30 – 14:55 Gestione dei Sistemi Alimentari di Qualità e della Gastronomia

15 – 15:25 Food Sciences for Innovation and Authenticity

15:30 – 15:55 Chimica

16 – 16:25 Chimica industriale

16:30 – 16:55 Fisica

17 – 17:25 Matematica

17:30 – 17:55 Gli interventi per il Diritto allo Studio Universitario – ER.GO-Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori