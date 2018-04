Open Day: folla di visitatori nella seconda giornata della manifestazione, aperta anche sabato dalle 9 alle 17

Secondo giorno di apertura per “Studiare a Parma. L’Università in Open Day”, salone di informazione e orientamento, giunto alla 25esima edizione, che anche oggi ha confermato il successo già registrato nella prima giornata.

La manifestazione, che chiuderà domani, sabato 14 aprile, ha visto la partecipazione di una folla di visitatori che hanno affollato gli stand chiedendo informazioni sui corsi offerti dall’Ateneo e che hanno partecipato alle presentazioni tenute dai docenti dell’Università relativamente ai 45 corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico tra i quali i futuri studenti hanno la possibilità di scegliere.

Tanti i giovani, come di consueto, ma anche le famiglie, sempre presenti e molto coinvolte nella scelta della carriera universitaria dei figli; intere classi delle scuole superiori del territorio e non hanno partecipato attivamente all’evento, riempiendo le aule e gli spazi messi a disposizione dall’Ateneo per l’occasione.

Nelle giornate degli Open Day è attivo anche un social media booth, in cui i futuri studenti dell’Ateneo possono scattarsi (o farsi scattare) una fotografia 'personalizzata', da condividere utilizzando gli hashtag dell'appuntamento: #IoVadoAgliOpen, #StudiareAParma e #Unipr e ricevendo in omaggio un gadget dell'Università di Parma.

Grande partecipazione per le presentazioni relative alleopportunità di studio all’estero (mobilità e acquisizione di doppi titoli), alle informazioni fornite dall’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori - ER.GO e alla possibilità di ottenere crediti liberi per attività sportive, culturali, sociali e artistiche. Queste presentazioni saranno ripetute anche nella giornata di sabato, così come sarà ripetuto, alle 13.30 in Aula B, l’incontro dedicato alle famiglie in cui sono presentati tutti i servizi offerti dall’Ateneo ai suoi studenti.

Terza giornata dell’edizione 2018 domani, sabato 14 aprile, dalle 9 alle 17.

Per i futuri studenti interessati alle lauree magistrali, l’Open Day sarà martedì 17 aprile, sempre nella Sede Centrale dell’Ateneo, in via Università 12. Tutto il programma qui.

IL PROGRAMMA DELLA TERZA GIORNATA, SABATO 14 APRILE

AULA MAGNA (piano terra)

9:30-9:55 LETTERE

10-10:25 BENI ARTISTICI E DELLO SPETTACOLO

10.30-10:55 CIVILTÀ E LINGUE STRANIERE MODERNE

11-11:25 STUDI FILOSOFICI

11:30-11:55 SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DEI PROCESSI FORMATIVI

12-12:25 COMUNICAZIONE E MEDIA CONTEMPORANEI PER LE INDUSTRIE CREATIVE

AULA FILOSOFI (piano terra)

9:30-10:25 ECONOMIA E MANAGEMENT (5 INDIRIZZI)

10:30-10:55 SISTEMA ALIMENTARE: SOSTENIBILITÀ, MANAGEMENT E TECNOLOGIE – FOOD SYSTEM: MANAGEMENT, SUSTAINABILITY AND TECHNOLOGIES

11-11:25 SCIENZE GASTRONOMICHE

11:30-11:55 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI

12-12:25 CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE

12:30-12:55 FARMACIA

13:30-13:55 MEDICINA E CHIRURGIA

14-14:25 ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA

14:30-15:55 PROFESSIONI SANITARIE

Fisioterapia

Infermieristica

Logopedia

Ortottica ed assistenza oftalmologica

Ostetricia

Tecniche audioprotesiche

Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro

Tecniche di laboratorio biomedico

Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia

16-16:25 SCIENZE MOTORIE, SPORT E SALUTE

16:30-16:55 SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE

AULA B (primo piano)

9:30-9:55 MEDICINA VETERINARIA

10-10:25 SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI

10:30-10:55 FISICA

11-11:25 INFORMATICA

11:30-11:55 MATEMATICA

12:00-12:55 LE OPPORTUNITÀ DI STUDIO ALL’ESTERO

13-13:25 GLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO – ER.GO, AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI

13:30-14:25 I SERVIZI PER GLI STUDENTI: INCONTRO CON LE FAMIGLIE

14:30-14:55 BIOLOGIA

15-15:25 BIOTECNOLOGIE

15:30-15:55 CHIMICA

16-16:25 SCIENZE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE

16:30-16:55 SCIENZE GEOLOGICHE

AULA F (primo piano)

9:30-9:55 Studiare Ingegneria: informazioni generali e sui test

10-10:20 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE

10:25-10:45 INGEGNERIA GESTIONALE

10:50-11:30 INGEGNERIA DEI SISTEMI INFORMATIVI – INGEGNERIA INFORMATICA, ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI

11:35-11:55 INGEGNERIA MECCANICA

12-12:25 ARCHITETTURA RIGENERAZIONE SOSTENIBILITÀ

13:30-13:55 GIURISPRUDENZA

14-14:25 SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI

14:30-14:55 SERVIZIO SOCIALE

15-15:25 CREDITI LIBERI DI PARTECIPAZIONE DI ATENEO (per attività sportive, sociali, culturali e artistiche)

Il programma completo della manifestazione è visibile e costantemente aggiornato sul sito web http://openday.unipr.it