“PhD Day”, consegnati "tocchi” e pergamene ai 121 Dottori di Ricerca del 2018

Consegnati questa mattina, nell’Auditorium del plesso Polifunzionale del Campus Scienze e Tecnologie dell’Università di Parma, i “tocchi” e le pergamene ai Dottori di Ricerca del 2018 che hanno concluso questa importante fase del loro percorso di formazione.

La cerimonia del “PhD Day”, giunta quest’anno alla sua terza edizione, si è svolta alla presenza di numerose autorità cittadine e accademiche e davanti a un folto pubblico di familiari e accompagnatori.

Sono intervenuti il Rettore Paolo Andrei, il Delegato del Rettore a Dottorati di ricerca e apprendistato di alta formazione e ricerca Gianluca Calestani, il Presidente di Fondazione Cariparma Gino Gandolfi, il Coordinatore del progetto TeachinParma Furio Brighenti e Andrea Zappettini, Responsabile dell’Unità di Ricerca SIGNAL di IMEM-CNR, in rappresentanza del Direttore Salvatore Iannotta. Hanno portato quindi la loro testimonianza due Dottori di ricerca, Elena Bancalari che ha concluso il percorso di Scienze degli Alimenti e Francesco Di Maiolo che si è dottorato in Scienze Chimiche. L’Assessore a Scuola, formazione professionale, università e ricerca, lavoro della Regione Emilia Romagna Patrizio Bianchi, impossibilitato a essere presente per un impegno improvviso, ha mandato un messaggio ai premiati e a tutti i presenti.

Nel complesso sono121 i Dottori di ricerca che hanno portato a termine il loro percorso di studio e ricerca all’Università di Parma nel 2018 all’interno dei seguenti Dottorati:

Biologia evoluzionistica ed Etologia (coordinatore Pierluigi Viaroli)

Biotecnologie (coordinatore Simone Ottonello)

Biotecnologie e Bioscienze (coordinatore Simone Ottonello)

Filologia greca e latina (e fortuna dei classici) (coordinatore Beatrice Centi)

Fisica (coordinatore Cristiano Viappiani)

Ingegneria Civile e Architettura (coordinatore Andrea Carpinteri)

Ingegneria Industriale (coordinatore Gianni Royer Carfagni)

Medicina Molecolare (coordinatore Luciano Polonelli)

Neuroscienze (coordinatore Vittorio Gallese)

Psicologia (coordinatore Luisa Molinari)

Scienza e Tecnologia dei Materiali (coordinatore Enrico Dalcanale)

Scienze Chimiche (coordinatore Roberto Corradini)

Scienze Chirurgiche e Microbiologia Applicata (coordinatore Luigi Roncoroni)

Scienze degli Alimenti (coordinatore Furio Brighenti)

Scienze del Farmaco, delle Biomolecole e dei Prodotti per la Salute (coordinatore Marco Mor)

Scienze della Terra (coordinatore Fulvio Celico)

Scienze Filologico-letterarie, Storico-filosofiche e Artistiche (coordinatore Beatrice Centi)

Scienze Mediche (coordinatore Riccardo Bonadonna)

Scienze Medico Veterinarie (coordinatore Attilio Corradi)

Tecnologie dell'Informazione (coordinatore Marco Locatelli).