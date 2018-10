Premi "Giordana Masetti" per la ricerca in ambito alimentare

Scadono il 9 novembre i bandi dei Premi “Giordana Masetti”, istituiti da Europass in partenariato con Efsa e con l’Università di Parma, dedicati alla funzionaria Giordana Masetti, scomparsa nel 2011, che per anni ha diretto l’Ufficio Europass, struttura regionale di raccordo con l’European Food Safety (EFSA).

I 2 premi, destinati a tesi di laurea magistrale e di dottorato discusse negli atenei della Regione Emilia Romagna, sono dedicati per questa edizione rispettivamente alle seguenti aree tematiche: Microplastiche e nanoplastiche negli alimenti l'impatto dei rifiuti di plastica presenti nei mari e nei corsi d'acqua sugli habitat naturali e sulla fauna selvatica e Pericoli biologici e minacce a scala globale: la valutazione del rischio alimentare e le nuove sfide per la tutela della salute. Approfondimenti su tematiche quali zoonosi trasmesse da vettori, microrganismi volutamente introdotti nella catena alimentare e la resistenza agli antimicrobici.

Il premio per la miglior tesi di laurea magistrale è di 3.000 euro, mentre quello per la miglior tesi di dottorato è di 5.000 euro; per entrambi un periodo di approfondimento presso l’Efsa, l’Autorità alimentare europea per la sicurezza alimentare.

Le Commissioni Giudicatrici, composte da 3 membri, saranno formate da tre esperti, uno nominato dalla Regione Emilia-Romagna, uno dall’Università di Parma e uno conoscitore delle attività dei panel EFSA.

Per informazioni e chiarimenti contattare: info.europass@regione.emilia-romagna.it