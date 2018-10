Presentato il Master in “Management dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari”

È stata presentata nei giorni scorsi in Ateneo la nuova edizione del Master di II livello in “Management dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari”dell’Università di Parma, di cui è Presidente il prof. Antonello Zangrandi, del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali (sul canale YouTube di Ateneo è possibile rivedere la diretta streaming della presentazione).

II Master in Management dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari, promosso dal Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma, è un corso di formazione avanzata durante il quale il professionista acquisisce competenze professionali e specifiche abilità che gli consentiranno di assumere un ruolo dirigenziale, di livello intermedio o apicale, nell’ambito di strutture sanitarie pubbliche e private o in altre organizzazioni che operano nel settore sanitario.

Il Master si rivolge a chi vuole approfondire e sistematizzare le tematiche di organizzazione e gestione dei servizi sanitari per offrire al mercato del lavoro un insieme di competenze capaci di coordinare i servizi e di gestire attività complesse orientate agli obiettivi definiti dalle direzioni strategiche.

È indirizzato in particolare ai laureati magistrali in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione, Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche, Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione, Medicina e Chirurgia, Farmacia e Farmacia Industriale, Servizio sociale e Politiche sociali, Giurisprudenza, Scienze della Politica, Scienze dell’Economia, Ingegneria gestionale, Psicologia, Sociologia, Scienze Chimiche, nonché a persone in possesso delle corrispondenti lauree specialistiche o del vecchio ordinamento.

Per l’ammissione è richiesto il superamento di una prova di selezione per titoli ed esami.

Il corso si sviluppa nell’arco di un anno accademico, da febbraio 2019 a marzo 2020, e si articola in tre fasi: didattica frontale, progetti sul campo, stage in azienda con la stesura di un progetto specifico.

30 i posti disponibili per il corso, per il quale si può presentare domanda di ammissione fino alle ore 12 di martedì 30 ottobre 2018. Le domande potranno essere presentate esclusivamente con procedura informatica, collegandosi al sito web di Ateneo www.unipr.it2