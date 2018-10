Prove di evacuazione presso i nidi e le materne nella settimana europea per la sicurezza.

Questa è la settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro. Un'iniziativa che promuove una gestione partecipativa e attiva della sicurezza. Mentre presso la Camera di Commercio il Prefetto ha promosso un incontro aperto dai saluti istituzionali del Direttore Generale del Comune di Parma. Molti Enti ed Aziende del territorio hanno organizzato delle attività specifiche sul tema e il Comune di Parma ha promosso in collaborazione con il Settore Educativi prove di evacuazione in tutti gli asili nido e in tutte le scuole materne. L'assessora ai Servizi Educativi ed Inclusione scolastica disabili Ines Seletti ha partecipato alle prove di sfollamento nella scuola Alice di Via Rustici.

Al suono del tamburello che ha segnalato l'allarme imminente i bambini si sono diligentemente posizionati sotto i tavoli e una volta passato il pericolo radunati al punto di raccolta per rispondere all'appello delle educatrici. "Fin da piccoli è bene considerare il pericolo, partecipare a momenti di comunità organizzati per rispondere alle emergenze. Educare alla sicurezza è uno dei modi che abbiamo per proteggere i nostri piccoli"