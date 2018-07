Pubblicati numeri e modalità di accesso per i corsi di laurea a numero programmato nazionale

L’Università di Parma comunica che sono stati pubblicati sul sito web di Ateneo i bandi relativi al numero di posti disponibili e alle modalità di accesso per i seguenti corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico programmati a livello nazionale per l’anno accademico 2018-19:

Architettura Rigenerazione Sostenibilità: 123 posti disponibili (di cui 3 riservati a extracomunitari) – data test 6 settembre 2018

Medicina e Chirurgia: 221 posti disponibili (di cui 20 riservati a extracomunitari) – data test 4 settembre 2018

Medicina Veterinaria: 50 posti disponibili (di cui 3 riservati a extracomunitari) – data test 5 settembre 2018

Odontoiatria e Protesi Dentaria: 24 posti disponibili – data test 4 settembre 2018

Per questi corsi è necessario presentare domanda di pre-iscrizione ai test esclusivamente online attraverso il portale Universitaly dal 2 al 24 luglio 2018 entro le ore 15. Successivamente è necessario perfezionare l’iscrizione sul sito web dell'Università di Parma dal 4 luglio ore 12 al 27 luglio ore 12 (a partire dalle 24 ore successive la pre-iscrizione al portale Universitaly).

Corsi gratuiti di preparazione ai test

Si ricorda che per questi corsianche quest’anno l’Università di Parma offre incontri gratuiti in preparazione alle prove di ammissione. Per partecipare agli incontri è necessarioiscriversi, compilando i rispettivi form online aperti da mercoledì 11 luglio alle ore 9 a venerdì 10 agosto alle ore 12. I corsi si terranno dal 23 al 31 agosto 2018 per i corsi di Professioni sanitarie, Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e Medicina Veterinaria e il 3 settembre per Architettura Rigenerazione Sostenibilità.

Tutte le info sul sito Unipr

Tutte le informazioni relative ai corsi a numero programmato sono costantemente aggiornate sul sito dell’Università di Parma, cliccando sul banner “Test di ammissione”.