Riaperte fino al 30 ottobre le immatricolazioni a "Psicobiologia e Neuroscienze Cognitive"

L’Università di Parma comunica che è stato pubblicato il Bando del nuovo concorso di ammissione per soli titoli al corso di laurea magistrale in Psicobiologia e Neuroscienze Cognitive per l’a.a 2018-2019, con scadenza 30 ottobre 2018.

Per accedere alla procedura di immatricolazione, da effettuare esclusivamente on line, occorre cliccare dall’home page del sito web di Ateneo www.unipr.it sul banner “Iscrizioni on line” www.unipr.it/iscrizioni e seguire le istruzioni.