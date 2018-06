Scuola per l’Europa: accordo sindacale per applicare lo Statuto dei Lavoratori

È stato avviato fra i sindacati provinciali Flc Cgl, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals-Confsal ed il Direttore della Scuola per l’Europa di Parma uno specifico tavolo sindacale per l’applicazione delle materie oggetto dello Statuto dei Lavoratori presso la Scuola per l’Europa di Parma.

L’avvio di un percorso di corrette relazioni sindacali ha avuto come riferimento la necessità, comunemente condivisa fra le parti, di declinare le materie oggetto della Legge 300/70 entro il perimetro dello spazio negoziale, a favore di tutti i dipendenti dell’Istituzione Scolastica Europea di Parma.

Il primo incontro del Tavolo di confronto sindacale, conclusosi con la firma delle parti per l’unanime accordo sull’applicazione degli istituti della L.300/70, proseguirà con successivi incontri destinati a declinare i principi dello Statuto nel perimetro speciale costituito dalla realtà lavorativa della Scuola per l’Europa.

L’avvio dell’accordo costituisce un unicum nel panorama delle Scuole ad ordinamento europeo presenti in Italia, e potrà inoltre costituire un precedente positivo per l’estensione dei diritti anche per i lavoratori in forza a tale e speciale tipologia di Istituzione Scolastica.