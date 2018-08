Servizio Civile Universale: accordo di partenariato tra Università di Parma e Legacoop Emilia Ovest

L’Università di Parma ricorda che è in vigore un accordo di partenariato, stipulato con Legacoop Emilia Ovest di Reggio Emilia in materia di Servizio Civile Universale prestato da studenti dell’Ateneo, con validità triennale dalla data di stipulazione.

In base all’accordo il Servizio Civile Universale, disciplinato dalla legge 40 del 2017, può essere svolto presso le strutture di Legacoop Emilia Ovest dagli studenti dell’Ateneo iscritti ai corsi di studio del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali e del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali. La legge 64/2001, istitutiva del Servizio Civile Nazionale (ora Servizio Civile Universale), prevede che “le Università degli Studi possano riconoscere crediti formativi ai fini del conseguimento del titolo di studio da esse rilasciati, per attività formative prestate nel corso del Servizio civile nazionale o militare di leva rilevanti per il curriculum degli studi”.

Compatibilmente con gli ordinamenti didattici dei corsi di studio e conformemente alla normativa vigente, i competenti Consigli di Corso di Studio del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali e del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali potranno riconoscere agli studenti fino a un massimo di 9 crediti formativi universitari sia per attività di tirocinio sia per attività a libera scelta.