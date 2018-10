Tubercolosi, convegno specialistico al Maggiore

Due giorni di studio e approfondimento con i massimi esperti nazionali per fare il punto sulle principali novità diagnostiche e di cura della tubercolosi, la malattia infettiva più diffusa nel mondo. Se ne parla all’Ospedale Maggiore di Parma, Aula audiovisivi del padiglione Rasori, giovedì 25, dalle 9 alle 18, e venerdì 26 ottobre, dalle 9 alle 14. L’evento formativo è promosso dall’Associazione italiana pneumologi ospedalieri e ha come responsabile scientifico per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria il dottor Pier Anselmo Mori dell’unità operativa di Pneumologia ed Endoscopia toracica, diretta da Angelo Gianni Casalini.

“Per anni – spiega Mori - non si è più parlato di un problema che si pensava risolto e che invece si sta riproponendo anche nel nostro paese. In particolare le due forme di tubercolosi, multidrug-resistant ed extensively drug-resistant, sono state riconosciute dall’Organizzazione mondiale della sanità come un’emergenza pubblica ad alta priorità e da tempo generano problemi clinici e terapeutici drammatici”.

L’interesse crescente da parte degli specialisti per la tubercolosi è testimoniato dai sempre più numerosi articoli su quotidiani e riviste di divulgazione oltre che dalla partecipazione numerosa nelle aule dei vari congressi nazionali ed internazionali.

“Un altro capitolo emergente trattato nell’evento di formazione – conclude Mori - è rappresentato dalle infezioni da Micobatteri Atipici note come Micobatteriosi, patologie sempre più frequenti , spesso in associazione con le bronchiectasie”.