"Back To The Roots" all'UniPr. L'Associazione Studenti Oikosmos festeggia il decennale

Sabato 10 marzo 2018 si è tenuto presso il WorkoutPasubio il “Back To The Roots”, l’evento per festeggiare i 10 anni della nascita dell’Associazione di Studenti Oikosmos. L’associazione studentesca Oikosmos è una realtà indipendente con sede all’interno del Dipartimento di Economia e da 10 anni si occupa di realizzare progetti innovativi dedicati agli studenti con l’obiettivo di migliorarne l’esperienza universitaria.

L’evento ha visto la partecipazione di studenti, esponenti universitari e lavoratori che hanno fatto parte di questa realtà nei suoi primi 10 anni di vita, riuniti nella volontà di ricreare un “filo comune” che potesse unire le diverse esperienze di membri attivi ed ex membri. L’evento, diviso in due fasi, ha visto susseguirsi diversi ospiti tra cui il professor Guido Cristini ed il professor Marco Ieva dell’Università degli Studi di Parma, Tiziano Tassi, Henry Sichel ed Antonio Marella (Fondatori dell’Associazione Oikosmos e Co-Founder presso Caffeina| Ideas never sleep) ed altre personalità del mondo accademico e non, che si sono confrontate con gli attuali membri attivi tramite delle interviste che hanno avuto l’obiettivo di ricreare la storia dell’Associazione.

L’associazione Oikosmos nasce dall’idea di tre studenti nel 2008 e sin da subito si è distinta per la realizzazione di progetti innovativi all’interno dell’Università degli Studi di Parma, primo su tutti il progetto LuciaTv, tra le prime WebTv universitarie al mondo, dove gli studenti possono rivedere seminari, interviste e approfondimenti riguardanti i temi sviluppati durante i corsi di laurea. Oikosmos oggi continua ad offrire approfondimenti e spunti organizzando testimonianze universitarie, collaborando con istituti scolastici per il progetto “Alternanza Scuola- Lavoro” e generando contenuti informativi sul sito web e sui canali social, nei quali risultano molto attivi e dinamici.

L’attuale presidente dell’Associazione, Marco Scopece : “ Siamo molto contenti di aver realizzato questo evento, La partecipazione di tutti gli ospiti è stata fondamentale ,per noi è importante ricordare la nostra storia per capire quale sarà il nostro futuro. E’ un progetto che avevamo in mente da un po’ e che siamo riusciti a realizzare grazie alla determinazione di tutti. Questo evento ci ha permesso di capire tante cose, abbiamo tanti progetti in mente ai quali intendiamo dare vita nei prossimi mesi”.