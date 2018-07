UniPR Racing Team al campionato Formula SAE Italy a Varano Melegari

L’UniPR Racing Team, la squadra corse dell’Università di Parma, sarà impegnato da giovedì 12 a domenica 15 luglio nell’evento della Formula SAE (Society of Automotive Engineers) Italy che si svolgerà all’Autodromo “Riccardo Paletti” di Varano Melegari. All’evento parteciperanno 95 Università di tutto il mondo, con i rispettivi team di formula Student, che presenteranno vetture monoposto ad elevato contenuto tecnologico. Nella giornata di domenica 15 il Rettore Paolo Andrei visiterà lo stand Unipr Racing Team.

Le giornate di giovedì 12 e venerdì 13 saranno incentrate sulle prove statiche, mentre sabato 14 e domenica 15 si potranno ammirare le monoposto degli atenei che partecipano in Class1 gareggiare nelle prove dinamiche (Acceleration, SkidPad, Autocross ed Endurance).

L’UniPR Racing Team, realtà nella quale gli studenti progettano e realizzano monoposto da competizione per partecipare al campionato Formula SAE, quest’anno sarà impegnato in categoria Class3, dove presenterà alla giuria il progetto di un prototipo di monoposto elettrica ad elevate prestazioni.

L’UniPR Racing Team partecipa alla Formula SAE da più di 10 anni. Da sempre ha partecipato al campionato combustion, realizzando monoposto mosse da motori a combustione di derivazione motociclistica.

Durante l’evento i team saranno impegnati in prove statiche e dinamiche a seconda della categoria di partecipazione. L’evento in Class3 comprende tre prove statiche quali Business, Cost e Design. La prova di Business consiste nell’esposizione di un piano finanziario per convincere ipotetici investitori ad investire nel proprio progetto. La prova di Cost, che vede maggiormente impegnati gli ingegneri gestionali, consiste nell’esposizione della formazione dei costi della vettura a diversi giudici, facenti parte dei reparti commerciali di grandi case automotive nazionali e internazionali. Infine la prova statica più importante, quella di Design, in cui alcuni ingegneri, appartenenti alle grandi aziende del motorsport o case automobilistiche di taglio sportivo, si occupano di valutare l’aspetto ingegneristico del progetto, analizzando nel dettaglio gli studi e le scelte intraprese dagli studenti.