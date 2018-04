Università: il 14 aprile cerimonia per la scomparsa dell'ex Rettore Loris Borghi

Il 14 aprile sarà passato un mese dalla tragica scomparsa del Professor Loris Borghi, Rettore dell’Università di Parma dal 2013 al 2017.

Per ricordarlo e rendergli omaggio, sabato 14 aprile alle 15 nell’Aula Magna dell’Università di Parma (via Università, 12) si terrà la cerimonia “In memoria del Rettore Loris Borghi”, voluta dal Rettore dell’Università di Parma Paolo Andrei insieme ai Rettori delle tre Università dell’Emilia-Romagna e alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane – CRUI.

L’evento sarà aperto dal Rettore dell’Università di Parma Paolo Andrei. A seguire interverranno Gaetano Manfredi, Presidente della CRUI e Rettore dell’Università di Napoli Federico II, Francesco Ubertini, Rettore dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Giorgio Zauli, Rettore dell’Università di Ferrara, Angelo Oreste Andrisano, Rettore dell’Università di Modena e Reggio Emilia, e Patrizio Bianchi, Assessore al Coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università, ricerca e lavoro della Regione Emilia-Romagna. Nell’occasione avverrà lo scoprimento del ritratto fotografico del Rettore Loris Borghi nella Galleria dei Rettori dell’Università di Parma.

Per coloro che fossero interessati a partecipare, eventuali disponibilità di posti saranno rese note sul sito web www.unipr.it il 10 aprile. La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming sul sito web di Ateneo www.unipr.it. La cerimonia sarà seguita alle 17 da una messa celebrata nella Chiesa di San Rocco (via Università, 8).