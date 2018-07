VIDEO - Biblioteca Paolotti allagata: la protesta degli studenti

"Com'è possibile che una biblioteca inaugurata quattri anni fa abbia già subito così tanti danni?". Federico dell'Aula Tsunami protesta per la chiusura della Biblioteca dei Paolotti, nel chiostro di Lettere, dopo le piogge torrenziali di qualche giorno fa. "In quattro anni ha subito numerosi danneggiamenti: a settembre riprenderemo la protesta se la struttura non verrà messa in sicurezza".

LA NOTA DELL'UNIVERSITA' - "L’Università di Parma comunica che, a causa di lavori di manutenzione straordinaria resi necessari da un’importante infiltrazione d’acqua, la Biblioteca Umanistica dei Paolotti è temporaneamente chiusa al pubblico da martedì 10 luglio. La riapertura avverrà il prima possibile e sarà tempestivamente comunicata sul sito di Ateneo. Gli studenti potranno nel frattempo frequentare la Biblioteca di Economia, situata nello stesso Plesso D’Azeglio/Kennedy e la Biblioteca di Storia, situata al 1° piano del Plesso D’Azeglio, che in via straordinaria, nel periodo di chiusura dei Paolotti, sarà aperta dalle 9 alle 18 con orario continuato".