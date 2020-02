“se è amore, si vede!”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Luci soffuse, un bicchiere di ottimo vino, un bellissimo film o una serie TV. E un regalo per festeggiare il vostro amore? GrandVision dedica a tutti gli innamorati una speciale iniziativa in occasione di San Valentino: da giovedì 6 a domenica 16 febbraio 2020 in tutti i punti vendita i clienti GrandVision potranno scegliere una montatura da sole per sé e il proprio amato grazie alla speciale promo “2x1”, valida su tutti gli Exclusive Brands della linea sun di GrandVision. Sarà inoltre possibile scegliere tra un’ampia selezione di montature da vista gratuite sempre della linea GrandVision. GrandVision si conferma ancora una volta vicino alle esigenze di tutti i suoi clienti vincendo, per il secondo anno consecutivo, il premio come MIGLIOR SERVIZIO IN ITALIA nel settore dell’ottica. Nel Nord Ovest Italia GrandVision è presente nei seguenti territori: Valle D’Aosta (Aosta) Emilia-Romagna (Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Piacenza, Parma, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini) Piemonte (Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli) Liguria (La Spezia, Genoa, Savona) Per cercare lo store più vicino a te o per prenotare un appuntamento per un controllo della vista gratuito vai su: www.grandvision.it