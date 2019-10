secondo evento per la tutela della natura. amo colorno pulirà il parco di via aldo moro.

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Nella giornata di domani 12 ottobre, alle ore 10:30 presso il parco comunale di via Aldo Moro (adiacente la posta del paese), si svolgerà il secondo evento del programma "Amo Natura". Progetto ideato da cittadini Colornesi con lo scopo di tutelare il creato e riqualificare le aree verdi, spesso oggetto di abbandono spropositato di rifiuti. Il secondo incontro mira a rendere decorosi e nuovamente fruibili nel miglior modo possible, luoghi d'integrazione per le famiglie colornesi. Amo Colorno vuole divulgare l'importanza del rispetto per la natura e per il bene pubblico, cercando di dare il buon esempio all'intera comunità. L'invito per questo secondo evento è allargato ad associazioni, forze politiche, e cittadini che intendano collaborare per un nobile scopo. Consigliamo di portare guanti, giubbotto catarifrangente, e nel limite delle possibilità scope, palette e sacchetti del rifiuto. Sarà una giornata all'insegna del divertimento. Il gruppo AMO - COLORNO