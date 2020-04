servizi ed eventi online gratuiti per la comunità a distanza organizzati da officine on/off

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

SERVIZI GRATUITI PER COMUNITÀ A DISTANZA In questa situazione di difficoltà generalizzata e incertezza diffusa, Officine On/Off, spazio collaborativo attivo da quasi 7 anni sul territorio vuole dare un segnale di presenza e di vicinanza, anche e soprattutto nella distanza, e dire che “c’è”. Singoli cittadini, associazioni, liberi professionisti, gruppi, aziende: dallo smart working al reclutamento di volontari, dai bandi e finanziamenti attivi fino allo sviluppo di progetti imprenditoriali, ecco gli eventi e le consulenze gratuiti proposti da Officine On/Off in collaborazione con professionisti e organizzazioni del territorio. 1. SMART WORKING TOOLKIT, mercoledì 8 aprile 2020 dalle 9.30 alle 12.30 Seminario gratuito online in collaborazione con Smart Working Srl rivolto ad imprese e HR manager interessati ad attivare progetti strutturati di lavoro agile all'interno della propria azienda. Durante la mattinata, i partecipanti avranno modo di approfondire, anche sul piano pratico, le 7 cose da fare per avviare una sperimentazione di lavoro agile. • Creare il team di lavoro • Lo Smart Working Canvas • I requisiti per lavorare e collaborare in mobilità • Individuare il team di sperimentazione • La formazione • Aspetti legislativi • Comunicare la sperimentazione internamente Registrazione gratuita qui smartworkingtoolkit.eventbrite.it 2. RECLUTARE VOLONTARI IN EMERGENZA, mercoledì 8 aprile dalle 14.30 alle 17.30 Consulenza online gratuita a cura di Ermelinda Pittelli, fundraiser della ONG Ibo Italia, rivolto ad associazioni e in generale Enti del Terzo Settore desiderosi di apprendere tecniche e modalità di coinvolgimento, ingaggio e reclutamento di volontari in situazioni di emergenza. Registrazione gratuita qui https://www.eventbrite.it/e/101841554832 3. BANDI E FINANZIAMENTI, giovedì 9 aprile dalle 15.00 alle 18.00 Consulenza online gratuita a cura di Simone Taddei e Rosamaria Tornanbé di On/Off Punto Europa (sportello di consulenza e progettazione europea nato ad Officine On/Off), rivolto ad aziende e associazioni interessate ad approfondire le opportunità di finanziamento a livello regionale, nazionale ed europeo aperte ad oggi, come ad esempio: → Bando Regione Emilia Romagna a favore delle imprese in seguito all’emergenza Covid 19 → Piattaforma 3DP Pan EU → Incentivi CuraItalia Registrazione gratuita qui https://www.eventbrite.it/e/101836457586 4. S.O.S. FABBER, venerdì 10 aprile dalle 14.30 alle 16.30 Consulenza online gratuita a cura di Daniele Khalousi, Responsabile del FabLab Parma, laboratorio di fabbricazione digitale nato all’interno di Officine On/Off, rivolto a singoli cittadini, studenti, PMI, professionisti e in generale chiunque sia interessato a convertire un progetto o un'idea in un modello bi e tridimensionale adatto ad essere prototipato grazie alla stampa 3D, al taglio laser o al plotter. Registrazione gratuita qui https://www.eventbrite.it/e/101844924912 5. LAVORO E (MAL)OCCUPAZIONE, venerdì 10 aprile dalle 17.00 alle 19.00 Consulenza online gratuita a cura di Elisa Mazzola, psicologa, psicoterapeuta e orientatrice, rivolta a singoli cittadini occupati, inoccupati e/o disoccupati che, anche in questo momento di stallo generalizzato, desiderano ricevere un primo orientamento personalizzato sulla loro situazione lavorativa e professionale. → Valutazione del Curriculum Vitae → Maloccupazione e identità professionale → Ricerca di impiego: come affrontarla Registrazione gratuita qui https://www.eventbrite.it/e/101840297070 6. DALL’IDEA AL PROGETTO, sabato 11 aprile dalle 14.30 alle 16.30 Consulenza online gratuita a cura di Rossella Lombardozzi, co-fondatrice e community manager di Officine On/Off, rivolta a singoli, collettivi, gruppi informali e associazioni che vogliono dare gambe alle loro belle idee e “trasformarle” in progetti imprenditoriali. Registrazione gratuita qui https://www.eventbrite.it/e/101827829780 7. PROFESSIONE FREELANCE, martedì 14 aprile dalle 10.00 alle 12.00 Sportello di orientamento individuale online a cura di Irene Bortolotti, consulente di ACTA Associazione Italiana Freelance, rivolto a persone interessate ad aprire la Partita IVA, a freelance in erba e freelance avviati. Per prenotare un appuntamento scrivere via mail a sportelloemiliaromagna@actainrete.it. 8. TALENT DEVELOPMENT, su appuntamento Sportello di orientamento individuale a cura di Alain Marenghi, Business Idea Developer per ART-ER Emilia Romagna, rivolto a studenti, professionisti, gruppi informali e startup con progetti di impresa, desiderosi di accrescere le proprie competenze e di entrare in contatto con le opportunità dell’ecosistema dell’innovazione regionale per lo sviluppo del proprio talento. Prenotazioni tramite form online a questo link > bit.ly/sportellotalenti Trattandosi di servizi gratuiti, in caso di imprevisto last minute, chiediamo ai partecipanti iscritti di avvisare tempestivamente il consulente via mail per disdire e dare la possibilità ad altri di partecipare. Contatti: info@officineonoff.com