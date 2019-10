'Ai due platani' il premio Trattoria dell'anno

Una grande soddisfazione per un altro attestato di stima. Il ristorante "Ai Due Platani" di Coloreto - secondo l'Espresso - è la Trattoria dell’Anno e si aggiudica il Premio Pievalta. Motivo? E' la trattoria che si è distinta maggiormente nel rispettare le regole della cucina locale nel nome della tradizione. Un'altra stella che va aggiunta ai premi Bib Gourmand redatto dalla guida Michelin per il miglior rapporto qualità/prezzo, che ha preceduto la chiocciola dello Slow Food. Sempre L'Espresso ha riconosciuto al ristorante Inkiostro il premio per l'Innovazione in Cucina.