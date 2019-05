Cinque enoteche a Parma: ecco i wine bar dove bere divinamente in città

Le migliori enoteche di Parma? Eccole. Locali in cui il vino è sovrano e viene prima di ogni altra cosa. Nessuno pretesa di fare classifiche, ci teniamo a ribadirlo, ma solo un suggerimento basato in questo caso su due regole ferree: ampia selezione dei vini da asporto e possibilità di gustare un calice o una bottiglia ai tavolini o al bancone.

Ombre rosse

Creata da Giovanni e Nicola, due giovani fratelli, è oggi un approdo sicuro per gli amanti della buona tavola e del buon bere, con una scelta enciclopedica dei migliori vini italiani. Già nel suo nome, che fa riferimento alla dizione con cui in Veneto si dicono i calici di vino rosso, pare di rintracciare quel senso di rifugio, di riparo e di ristoro che è peculiare dell’ombra nella sua valenza più ortodossa Scaffali carichi di bottiglie, libri e le riviste che spuntano qua e là, mostre d’arte e di fotografia che si succedono. E' come se ogni cosa, a suo modo, amplificasse il potere evocativo e suggestivo del vino.

Enoteca da Lino

Il locale propone piatti di salumi, formaggi, tartare, carpacci, insalate il tutto accompagnato da una vasta scelta di etichette di vini nazionali ed esteri, circa 250. A disposizione dei clienti una buona scelta di grappe, rhum e liquori locali come nocino e bargnolino. Degustazioni su richiesta. I posti a sedere all'interno nella sala climatizzata sono 45. Su prenotazione si accettano gruppi. Lingue parlate inglese, francese e tedesco.

Enoteca Galvani

Enoteca Galvani dal 1956, propone con saggezza oltre 2600 etichette, una tradizione, un riferimento per una città come Parma ricca di storia, cultura e mondanità.

Enoteca Fontana

L'enoteca serve per il pranzo piatti di cucina tipica, piatti caldi e freddi; durante l'arco della giornata si possono degustare formaggi e salumi. Dispone di un'ampia cantina, di circa 700 etichette nazionali ed estere. All'interno delle due sale del locale si trovano 50 posti al coperto e nei mesi estivi, con circa 30 posti a sedere, è possibile pranzare all'aperto. La struttura è predisposta all'accesso per disabili. Aria condizionata.

Wine Bar

Vini pregiati, aperitivo e delizie per il palato. Qualità consigliata vivamente.