Come decorare la vostra casa per Natale

Se Natale è (quasi) dietro l'angolo, molti si stanno già attivando sulla scelta delle decorazioni di casa. Se anche voi siete in cerca di consigli sugli arredi e gli addobbi natalizi, leggete questa guida e scoprite tutti i segreti per rendere casa vostra la più bella del periodo natalizio!

Con che cosa addobbare casa

Che siano di legno, di vetro o di tessuto, gli addobbi natalizi in casa regalano sempre una bella atmosfera. Scegliete quelle più in linea con i vostri gusti, sia per l'albero che per la casa, senza mischiare troppo i colori e gli stili: il risultato sarà sorprendente. Se siete indecisi, puntate sui grandi classici come il rosso, che abbinato al bianco o al verde scruo è sempre molto elegante.

L'albero di Natale

Dai toni del rosso, dell'oro o dell'argneto, ogni albero ha il suo stile. Se preferite quello nordico, per esempio, optate per le decorazioni in legno. Se avete dei bambini piccoli, invece, evitate le palline di vetro: potrebbero cadere e rovinarsi in men che non si dica. Se vi piacciono i toni colorati, non lesinate sulla vostra creatività: qualche luce in più non ha mai fatto male a nessuno. Inoltre, se avete dei soffitti alti, ma lo spazio è limitato, cercate degli alberi di diametro minore, ma senza rinunciare all'altezza. La regola vuole che la punta dell'albero arrivi a 50 centimetri dal soffitto.

Prestate invece attenzione al colore del filo, perché se avete un albero chiaro non dovrete scegliere il filo scuro e viceversa. Con quello trasparente non sbaglierete. Infine, cercate di capire che tipo di illuminazione preferite, se fredda o calda: la risposta giusta è quella che voi preferite.

Ora che avete tutti i consigli per addobbare casa vostra in modo impeccabile, non dimenticatevi una bella ghirlanda fuori dalla vostra porta e, se intendete organizzare una festa tra gli amici, anche il vischio. Renderete tutto più divertente!