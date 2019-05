Mangiare carne a Parma: ecco i ristoranti

I migliori ristorante di carne a Parma? Abbiamo selezionato una rapida guida per aiutarvi nelle scelte.



ParmaRotta

Situato nel punto in cui abitualmente il torrente Parma rompeva gli argini allagando la zona circostante (da qui il nome del locale), dal 1984 il Parma Rotta si è distinto, unico in tutta la Provincia, per l’utilizzo della tecnica di cottura più antica al mondo: a fuoco di legna. Da allora, gli aromi del castagno, del carpano e del faggio, legnami tipici dell’Appennino Parmense, unitamente al sale rosa cristallino dell’Himalaya, impreziosiscono le nostre carni esaltandone al meglio il vero sapore.

Romani

Una tradizione che nel tempo è stata affiancata anche da piatti innovativi, frutto di una continua ricerca sia nelle esperienze gastronomiche appartenenti alla tradizione di altre realtà culinarie italiane ed estere, sia nella ricerca sulle materie prime.

Meat&Co