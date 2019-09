A Vele spiegate! Il vela corso per tutti

A Vele Spiegate! ...per tutti! 17 e 19 settembre 2019, prenotati ora! Corsi per provare l’esperienza che non ti lascerà più. E’ in questa ottica che coltiviamo un percorso applicato di formazione per coloro che non conoscono il mondo della vela e vogliono intraprenderne l’esperienza. Il corso è propedeutico e utile al corso patente nautica che inizia il 24 settembre. La Scuola Nautica Parma Vela la prima scuola nautica a 360° riconosciuta dalla Provincia di Parma diffonde la pratica della vela e della nautica d adiporto in modo che sia alla portata di tutti, nel meraviglioso mondo del mare. I corsi si svolgeranno in modo da poter dare agli allievi la possibilità di avvicinarsi con il giusto spirito al mondo della vela, su cabinati dove ognuno potrà avere il suo compito preciso, creare squadra e socializzare. Info tel 0521207711 www.parmavela.com WP 3339009020 info@parmavela.com