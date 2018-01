Al via la raccolta firme di Fratelli d'Italia Colorno.

Il gruppo colornese di Fratelli d'Italia da domani 23 gennaio fino al 27 di febbraio scenderà in piazza Garibaldi a Colorno per raccogliere firme finalizzate alla riapertura del centro vaccinale del paese. Lo stesso serviva anche Mezzani, Sorbolo e Torrile. La raccolta firme sarà inoltre finalizzata alla richiesta di istituire una navetta gratuita con partenza da ogni parcheggio scambiatore, atta a raggiungere il polo unico vaccinale di via Leonardo da Vinci a Parma. Si potrà firmare ogni martedì e venerdì.