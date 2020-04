Associazione Pedagogisti ed Educatori italiani professionisti in campo per Ermergenza Covid-19

L'Associazione Pedagogisti Educatori Italiani ha deciso di mettere a disposizione le proprie competenze a titolo gratuito. In questo delicato periodo causato dalla pandemia del Covid-19, è stato attivata l’iniziativa: “PEDAGOGIA DELL’EMERGENZA” al fine di sostenere le famiglie attraverso servizi di sostegno educativo e pedagogico sia attraverso canali telefonici che Online. “La nostra è per natura un’attività di accompagnamento e di sostegno alla vita in tutte le sue fasi, ed è proprio per questo che attraverso la nostra professionalità ci rivolgiamo a tutte le fasce di età con progetti ad hoc: dall’intrattenimento e lettura di favole per i più piccoli, passando al supporto scolastico per le scuole primarie e secondarie, fino al supporto e intrattenimento per gli anziani”. Inoltre è prevista la creazione di gruppi di narrazione e specifiche consulenze educative e pedagogiche. Il progetto sta coinvolgendo oltre 400 professionisti da tutta Italia, nella regione Emilia Romagna la coordinatrice dello Staff Pedagogia dell'emergenza per Emilia Romagna e Marche è la pedagogista Dott. ssa Simona Fazio : "Nella nostra regione hanno dato la disponibilità oltre 30 professionisti su tutto il territorio regionale, è una sinergia significativa al servizio delle famiglie in questo momento delicato" Sono previste, altresì, forme di collaborazione con enti pubblici e privati, dalla concessione di gratuito patrocinio ai protocolli d’intesa. Tutte le informazioni per accedere al servizio, sono consultabili sul sito APEI http://www.portaleapei.net/pedagogia-delle-emergenze-covid-19