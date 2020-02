CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari – resoconto incontro Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Il giorno 11 febbraio 2020 si è svolto l’incontro presso il Ministero del Lavoro a seguito della richiesta avanzata dai Segretari Generali di Filcams, Fisascat e Uiltucs corredata dalle firme degli addetti della Vigilanza privata e dei Servizi fiduciari. Erano presenti il Vice Capo di Gabinetto del MdLPS Michele Forlivesi, il Dirigente Generale Romolo De Camillis e altri rappresentanti ed esperti del Dicastero di via Veneto. Coerentemente ai contenuti della richiesta sopra citata, le Segreterie Generali hanno rappresentato le condizioni in cui versano i lavoratori del comparto rispetto al mancato rinnovo del CCNL scaduto dal 2015, e la situazione generale che vive il comparto stesso. I rappresentanti del Ministero del Lavoro, nel prendere atto di quanto esposto, si sono impegnati a fare un passaggio con le Associazioni Datoriali per capire gli spazi utili a riattivare il tavolo di rinnovo del Contratto Nazionale. Una volta svolto il passaggio con le parti Datoriali, il Ministero si è impegnato a riconvocare le OO.SS. per un ulteriore aggiornamento.